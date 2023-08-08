İzmir’in parlak yıldızı

EMR Windsurf ve Yelken Kulübü, Fransa'nın Quiberon bölgesinde gerçekleşen ve dünyanın birçok ülkesinden sporcunun yarıştığı 2023 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda rüzgar gibi esti. Şampiyonaya üç sporcusu ile katılan Emr Windsurf ve Yelken Spor Kulübü, yine tarih yazdı. Parla Kabasakal U13 Kızlar Kategorisi'nde "Dünya Şampiyonu" olarak İzmir'i gururlandırdı. Öte yandan 12 ülkeden 37 sporcunun yarıştığı Techno 293 U15 Kızlar kategorisinde Ela Baskak 7'nci, 11 ülkeden 63 sporcunun yarıştığı Techno 293 U15 Erkekler kategorisinde ise Demir Alabalık 6'ncı sırada yer aldı.

'ÇOK EMEK VERİYORUZ'

EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Başkanı Kadri Özkan sporcularının her biriyle gurur duyduklarını belirterek "Çok emek veriyoruz. Sporcularımıza güvenim tam, Türkiye'ye çok daha büyük şampiyonluklar getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'TARİH YAZMAYA DEVAM'

Hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu olan tek antrenör ve tek kulüp olduklarını söyleyen Antrenör Emirşah Polat, "Bizim için tarifi olmayan bir mutluluk. Sporcularımız ve aileleriyle yürüttüğümüz güzel işbirliği sayesinde tarih yazmaya devam edeceğiz. Parla'yı, Ela'yı, Demir'i ve yarışlara katılarak bizi gururlandıran tüm sporcularımızı, emek veren herkesi kutluyorum" diye konuştu.