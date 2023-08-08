Uşakspor’da transfer çalışmaları... Tam gaz devam

Geçtiğimiz haftalarda teknik kadrosunu tamamlayan Uşakspor'da, yönetiminin birçok futbolcu ile anlaştığı ve anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Huzurpark'ta bulunan tesislerde 2023 – 2024 Futbol sezonu için hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdüren Uşakspor'un bir yandan da fırsat transferlerini kolladığı belirtildi. Uşakspor'un yeni transferleri arasında; Vanspor'dan sol bek ve sol stoper oynayabilen savunma oyuncusu Aras Aydın, daha önce Uşakspor forması giyen Kastamonuspor'dan Şamil Başaran, Eskişehirspor'dan Ahmet Hakan Şahin'in transfer edildiği ifade edildi.

Kampa katılan bir diğer sürpriz isim de daha önce Altınoradu, Göztepe ve Sivas Belediyespor formalarını giymiş olan eski Uşaksporlu İbrahim Çağrı Oğuz oldu. Geçen yıldan kanat oyuncusu Cem Aktaş bu yılda uşakspor'da devam ediyor.

Fenerbahçe ve Başakşehir alt yapılarında top koşturan Ahmet Yılmaz ve Almanya'dan gurbetçi oyuncu Mustafa Karaman da takıma dâhil olan isimler arasında yer aldı. Kulüpten edinilen bilgilere göre; genç yetenekler, Emrecan Geçgel, İbrahim Akyüz' de kampa davet edilen futbolcular oldu.

Etimesgutspor'dan ortasaha oyuncusu Yunus Emre Yalçın, geçen yıl Uşakspor forması giymiş olan stoper Sefa Kahraman, ve kiralık olarak oynayan golcü Efecan Barlık ve santrafor Fehmi Koç ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.