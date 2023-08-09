Akhisarlı atletten tarihi başarı

4-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Turkcell Türkiye u16-u18 şampiyonası Milli Takım Seçmeleri yarışmalarında erkekler 2000 metre engelli kategorisinde Hasan Uzun ikinci olarak 5-6 Eylül'de Türkiye'de düzenlenecek olan U18 Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Başarılı atlet ile 4 yıldır çalışan Akhisarlı Milli Takım Antrenörü Nihat Sarıdağ, "Hasan ile birlikteliğimiz bize ulusal olarak birçok başarı getirdi. Şimdi artık hedefler daha büyük. Desteklerini esirgemeyen Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Hasan Hüseyin Oktay'a, Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.