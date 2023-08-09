Benzema Umre’ye gitti

Yaz transfer döneminde birçok yıldız futbolcu Suudi Arabistan'ın yolunu tutarken, bu isimlerin en başında Karim Benzema yer aldı. 14 yıl formasını giydiği ve sayısız başarı yakaladığı İspanyol devi Real Madrid'den bonservissiz bir şekilde ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, Al Ittıhad'a imza atarak bu sezon N'Golo Kante, Fabinho ve Jota gibi yıldız isimlerle birlikte top koşturacak. Suudi Arabistan ekibinden 3 yıl için 600 milyon Euro maaş kazanacak olan Fransız yıldız, ligler başlamadan önce Mekke'ye gitti.

VİDEOYA BEĞENİ REKORU

Golcü futbolcu, kutsal toprakları ziyaret ederek Kabe'de bir video yayınladı. Cezayir asıllı Fransız futbolcu, ihrama girdiği görüntüleri sosyal medya hesabından "Elhamdülillah" notuyla paylaştı. Benzema'nın kutsal topraklardan yaptığı paylaşım yaklaşık olarak 2.5 milyon beğeni aldı.