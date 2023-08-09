Boşta kaldılar

Süper Lig ve 1. Lig'de sezonun başlamasına kısa süre kala bir döneme damga vuran teknik adamların boşta olması dikkat çekiyor. Süper Lig'de 20 takımın 16'sında teknik adamlar konumlarını korurken ünlü çalıştırıcıların sezon içerisinde yeniden kulübeye geçip geçmeyecekleri merak ediliyor. Bu isimlerin ilk sırasında Fatih Terim gelirken Mustafa Denizli, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Ersun Yanal, Aykut Kocaman, Yılmaz Vural, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Tayfur Havutçu, Tayfun Korkut, İrfan Buz, Mehmet Özdilek, Bülent Korkmaz, Hamza Hamzaoğlu, Giray Bulak, Mesut Bakkal ve Nurullah Sağlam gibi isimler maçları şimdilik tribünden takip edecek.

4 HOCA İLK KEZ SÜPER LİG'DE

Sezona değişiklikle girecek 4 takımdan Adana Demirspor, Vincenzo Montella'nın yerine Patrick Kluivert'ı, Ç.Rizespor Bülent Korkmaz'ın yerine İlhan Palut'u, Demir Grup Sivasspor Rıza Çalımbay yerine Servet Çetin'i, Fenerbahçe ise Jorge Jesus yerine İsmail Kartal'ı göreve getirdi. Patrick Kluivert ve Servet Çetin ile birlikte Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ve Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ilk kez Süper Lig'de görev alacak.