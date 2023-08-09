Dostluk rüzgarı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2023-2024 futbol sezonu öncesinde profesyonel liglerdeki İzmir kulüplerinin başkanları, yöneticileri ve İzmir Spor Kulüpleri Briliği Vakfı'nın yönetimiyle bir araya geldi. Dostluk ve centilmenlik teması ile gerçekleştirilen zirveye Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, TFF Ege Bölge Temsilcisi Sevgi Özdemir, İZVAK Başkan Yardımcısı Fatih Tanfer, Göztepe Sportif Direktörü Ali Dönmez, Altay Başkanı Ayhan Dündar, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bucaspor 1928 Başkan Vekili Kenan Tiyanşan, Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bornova FK Başkanı Hüseyin OK, Aliağa FK Başkanı Kamil Önal ve Bergama Belediyespor Başkanı Ahmet Çoruhlu katıldı. Dostluk buluşmasında kulüp başkanları tek tek söz alarak kendi kulüpleri, hedefleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.

İSTANBUL'DAN SONRA İKİNCİ

Takımların arasında var olan dostluk ve dayanışmanın gelişmesi adına buluşmanın önemine vurgu yapan İZVAK Başkanı Ali Erten, "İzmir'imiz 9 takım ile Türkiye profesyonel futbol liglerinde İstanbul'dan sonra en fazla temsilcisi olan şehir durumunda. Hep birlikte İzmir'imizi başarı ile temsil ediyorlar. Şehir olarak örnek bir iş birliği ve dayanışma içerisindeyiz. Sahada sportif anlamda rakip olan kulüplerimiz, saha dışında ebedi dost ve kardeş. Bize bu fırsatı verdiği ve bu ortamın oluşmasına destek olduğu için Sayın Valimize gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

İZMİR'E YAKIŞAN BUDUR

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada, "Bugün burada kulüp başkanlarımızın muhabbetle sohbet ediyor olmaları dahi başlı başına takdire şayandır. İzmir'e, futbola ve centilmenliğe yakışan budur" dedi. Köşger, "Sezon başlıyor. Aramızda profesyonel lige yükselen yeni takımlarımız var. Öncelikle onlar olmak üzere yeni sezonda tüm kulüplere başarılar diliyorum. Profesyonel liglerde sayı itibarı ile ikinciyiz. Nicelik olarak İzmir'imiz kendine yakışan yere gelmiş durumda. Nitelik olarak da gelişmeye devam etmeliyiz. Bunun için herkes üzerine düşeni yapacak. Emek ve çabalarınız için sağolun, varolun. Hep beraber daha güzel yerlere geleceğiz. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Dostluğunuz daim olsun" diye konuştu.