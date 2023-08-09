Göztepe Voleybol’a İzmir BŞB’den takviye

TVF Kadınlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, son olarak İzmir Büyükşehir Belediye'sinde forma giyen Gülce Erdemir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-kırmızılılar, orta oyuncu pozisyonunda oynayan Gülce Erdemir'i renklerine bağladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1998 doğumlu oyuncu Gülce Erdemir ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Gülce Erdemir'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.