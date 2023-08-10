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Haberler Spor Çakır Gürcistan’ın MHK Başkanı oldu

Çakır Gürcistan’ın MHK Başkanı oldu

Çakır Gürcistan’ın MHK Başkanı oldu
FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, büyük bir sürprize imza attı ve Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Federasyondan yapılan açıklamada, "Eski FIFA (2006-2022) ve UEFA (2010-2022) hakemi Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu'nun hakem departmanının başına geçecek. Deneyimli hakem bugün SFF Genel Sekreteri tarafından Crystalbeth Ulusal Ligi ve Crystalbeth Ulusal Ligi 2 hakemleriyle yapılan bir toplantıda tanıtıldı." ifadeleri kullanıldı. Cüneyt Çakır, 2006'da FIFA kokartı alırken, Haziran 2011'de ise UEFA tarafından UEFA Elit Hakem kategorisine yükseltilmişti. Çakır, 2014 ve 2018 Dünya Kupası maçlarında da görev yapmıştı.
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