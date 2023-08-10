Urla’nın gururu Sarp

Urla Deniz Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan 11 yaşındaki milli sporcu Sarp Şarlı, toplamda 16 ülkeden 327 yarışçının katıldığı rüzgar sörfü T293 & T293 Plus Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışarak dünya üçüncüsü oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında Avrupa ikincisi olan 11 yaşındaki milli sporcu Sarp Şarlı, 29 Temmuz - 5 Ağustos 2023'te Fransa'da gerçekleşen T293 & T293 Plus Dünya Şampiyonası'nda Dünya Üçüncüsü oldu. Urla Deniz Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan milli sporcu Sarp Şarlı'nın, TYF Yelken Ligi 1. Ayak Techno 293 U13 Türkiye 3.lüğü, TYF Yelken Ligi 2. Ayak Techno 293 U13 Türkiye 2.liği, Techno 293 Avrupa Şampiyonluğu, Garda /İtalya, U13 Avrupa 2.liği, Estonya Milli Takım Seçme Yarışları U13 Genel birinciliği, 23 Nisan Bayramı U13 Genel 2.liği, Yıldızlar Kupası 7.liği, Açık İstanbul Şampiyonası U13 kategorisi 1.liği ve T293 & T293Plus Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunuyor.