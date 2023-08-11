Adana Demir şov yaptı

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, sahasında Hırvatistan ekibi Osijek'i farklı mağlup ederek avantajı kaptı: 5-1. 3. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Svensson sert şutu ağlara gitti: 1-0. 16'da Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde Yusuf'un vuruşunda top kaleciden Malenica'dan döndü. Dönen topu Yusuf bu kez filelere gönderdi: 2-0. 52'de Belhanda'nın savunma arkasına attığı topla buluşan Ndiaye farkı üçe çıkaran golü kaydetti: 3-0.

55'te Belhanda rakiplerinden sıyrılarak çektiği şutta çerçeveyi bulamadı. 65'te Yusuf ceza sahası içinde yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 67'de Ndiaye atışı gole çevirdi: 4-0. 73'te Lovric düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. 73'te Karacic atışı gole çevirdi: 4-1. 88'de Niang'ın pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan maçın skorunu ilan eden golü attı: 5-1.