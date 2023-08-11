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Haberler Spor Adana Demir şov yaptı

Adana Demir şov yaptı

Adana Demirspor, Osijek’i sahasında farklı yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı. Adana ekibinin gollerini Svensson, Yusuf Sarı, Ndiaye (2) ve Yusuf Erdoğan attı

Adana Demir şov yaptı

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, sahasında Hırvatistan ekibi Osijek'i farklı mağlup ederek avantajı kaptı: 5-1. 3. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Svensson sert şutu ağlara gitti: 1-0. 16'da Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde Yusuf'un vuruşunda top kaleciden Malenica'dan döndü. Dönen topu Yusuf bu kez filelere gönderdi: 2-0. 52'de Belhanda'nın savunma arkasına attığı topla buluşan Ndiaye farkı üçe çıkaran golü kaydetti: 3-0.

55'te Belhanda rakiplerinden sıyrılarak çektiği şutta çerçeveyi bulamadı. 65'te Yusuf ceza sahası içinde yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 67'de Ndiaye atışı gole çevirdi: 4-0. 73'te Lovric düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. 73'te Karacic atışı gole çevirdi: 4-1. 88'de Niang'ın pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan maçın skorunu ilan eden golü attı: 5-1.

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