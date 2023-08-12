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Haberler Spor Kuşadası’nda 1 gitti 1 geldi

Kuşadası’nda 1 gitti 1 geldi

BERKE ÖZBAY
Kuşadası’nda 1 gitti 1 geldi

TFF 3. Lig ekiplerinden Kuşadasıspor'da bir isimle yollar ayrılırken, bir isim ise takıma katıldı. Siyah-beyazlılarda sağ kanat oyuncusu Muhammet Sait Özvardar yuvadan uçtu.

Geçen sezon ligde çıktığı 31 maçta attığı 10 golle siyah-beyazlı takımın Play- Off oynamasında önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesi 2. Lig temsilcisi Yeni Mersin İdmanyurdu ile el sıkıştı.

HÜSEYİN İMZALADI

Ada ekibi, Batman Petrolspor'dan Hüseyin Çolak ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Geride kalan sezonda Güneydoğu Anadolu ekibinde 17 karşılaşmada forma giyen 33 yaşındaki forvet, rakip ağları 2 kez sarstı.

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