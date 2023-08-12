Soma’dan 12. imza

TFF 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını ve takviye çalışmalarını sürdüren Somaspor, iki ismi daha alarak bu sezonki 12. transferine imza attı. Siyah-beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 18 yaşındaki stoper Burak Enes Fıstıkçıoğlu ve 24 yaşındaki orta saha Özgür Kazar ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Burak Enes Fıstıkçıoğlu'nun transferi için Manisa Futbol Kulübü, Özgür Kazar için de Belediye Kütahya ile anlaşmaya varmıştır. İmza töreninde Burak Enes ile 3 yıllık, Özgür ile de 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız futbolcularımıza şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi.

10 İSİMLE İMZALAMIŞTI

Somaspor, daha önce Arda Çolak, Oğuzhan Ayaydın, Mehmet Refik Can, Emirhan Özkan, Hüseyin Emir İkiz, Erkan Şentürk, Enes Tayfun, Muhammet Ensar Akgün, Yasin Yıldız, Ersel Ayberk Karaca'ya imza attırmıştı. Manisa temsilcisinde teknik direktör Burhanettin Basatemur'un raporu doğrultusunda takviyelerin süreceği kaydedildi.