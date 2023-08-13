Kuşadası atakta

TFF 3. Lig ekiplerinden Kuşadasıspor hem iç hem de dış transferde imza şov yaptı. Siyahbeyazlılar kadrosunu son olarak geçen sezon Amed'de forma giyen Serdar Eylik'le güçlendirdi. Aydın ekibi, Eylik ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak 5. dış transferini yaptı. Geçen sezon 34 maça çıkan 33 yaşındaki orta saha, rakip ağları 7 kez sarsma başarısı gösterdi. Dış transferde geride kalan süreçte 4 isimle anlaşmaya varan Aydın temsilcisi, Edirnespor'dan Yunus Emre Kırdal, Batman Petrol Spor'dan Hüseyin Çolak ve Altınordu'dan Volkan Fındıklı'yı kadrosuna katmıştı.

İÇ TRANSFERDE DE 6 İMZA

Ada ekibi, geçtiğimiz sezon takımda olan ve sözleşmeleri sona eren 6 futbolcu ile de sözleşme imzaladı. Özgür Çelik, Hasan Demir, Serkan Yola, Murat Türkkan, Türker Toptaş ve Oğuzhan Kayar ile yeniden anlaşma sağlayan Kuşadasıspor mevcut oyuncu kadrosunu da büyük oranda korumayı başardı.