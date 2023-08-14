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12 Dev Adam yarı finale çıktı

HABER MERKEZİ
12 Dev Adam yarı finale çıktı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki ikinci maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı 104-66 yendi. İzlanda'nın ardından Bulgaristan'ı da rahat geçen Türkiye, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yarı finale çıkmayı garantiledi. Kadrodaki tüm oyuncuların süre bulduğu A Milli Takım'da herkes en az 3 sayılık katkı verdi. Furkan Korkmaz 14, Alperen Şengün 13, Ömer Faruk Yurtseven, Şehmus Hazer ve Sertaç Şanlı 11'er, Okben Ulubay ise 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Milliler, C Grubu'nun 3. ve son maçında yarın Ukrayna ile karşılaşacak. Grup liderliğini belirleyecek müsabaka, aynı zamanda yarı finaldeki rakibi de tayin edecek.
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