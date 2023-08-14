Efeler Ligi’nde fikstür açıklandı! İşte ilk hafta karşılaşmaları...

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2023-2024 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu resmi sosyal medya kanalından gerçekleşen kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "Öncelikle Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki milli takım sezonunda artık hem kadınlarda hem de erkeklerde Milletler Ligi'nde mücadele edeceğiz. Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ, tüm takımlarımıza yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum" dedi.

Efeler Ligi'nde 1'inci hafta karşılaşmaları şu şekilde;

Halkbank - Ziraat Bankkart

Fenerbahçe - Spor Toto

Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta

Hatay B.Şehir Bld. - Türşad

Cizre Bld. - Alanya Bld.

Bursa B.Şehir Bld. - Develi Bld.

Akkuş Bld. - Hekimoğlu GCT BVİ

Efeler Ligi'nde 1'nci devre karşılaşmaları, 18 Ekim-24 Aralık 2023 tarihleri arasında, 2'nci devre karşılaşmaları ise 6 Ocak-30 Mart 2024 tarihleri arasında oynanacak.