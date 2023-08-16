Boksta planlar Paris için yapıldı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, TSYD Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi ve 2024 Paris Olimpiyatları süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Paris Olimpiyatları'na kilitlenmiş durumda olduklarını ifade eden Gözgeç, "Bir yıllık program yaptık. Bu programın startını verdik. Gelmiş geçmiş en iyi Türk takımına sahibiz. Türkiye şu an boksta ekol. Bütün ülkeler bizimle ikili kamplar yapmak istiyor. Ayın 20'sinde erkek ve kadın takımlarımız, Güney Kore'de kampa katılacak. Ulaşım, konaklama dahil bütün masrafları Güney Kore karşılayacak. 25 senedir boksun içindeyim, böyle bir şey görmedim" dedi.