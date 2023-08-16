Bornova 1877, sol bek Birkan Öksüz’le anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig sahnesindeki Bornova 1877, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, kadrosuna katmak için harekete geçtiği sol bek mevkiinde önemli bir ismi bünyesine kattı. İzmir temsilcisi, deneyimli futbolcu Birkan Öksüz'le anlaşmaya vardı. Bu transferle Bornova 1877, savunma hattını güçlendirme amacını gözler önüne serdi.

27 yaşındaki sol bek Birkan Öksüz, İzmir ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayarak takımın renklerine bağlandı. Futbol kariyerine Antalyaspor'da başlayan Birkan Öksüz, profesyonel olarak sahada boy göstermeye başladıktan sonra Tuzlaspor, Kastamonuspor, Kahramanmaraşspor ve Manavgat Belediyespor gibi farklı kulüplerde de forma giydi. Süper Lig deneyimi de bulunan Öksüz, bu arenada 4 kez mücadele etti. Türkiye Kupası'nda 19 kez sahne alan oyuncu, 2. Lig'de ise 69 karşılaşmada görev aldı.

Bornova 1877'nin bu transfer hamlesiyle birlikte takım, Birkan Öksüz'ün tecrübesinden ve yeteneklerinden faydalanarak güçlü bir kadro oluşturma hedefini pekiştirmiş oldu. Özellikle sol bek pozisyonunda geniş bir yelpaze sunan Birkan Öksüz, takımın savunma yapısını desteklemeye ve katkı sağlamaya hazır görünüyor