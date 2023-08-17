  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Adana Demirspor Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Adana Demirspor Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Osijek ile karşı karşıya gelen Adana Demirspor, mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.Temsilcimiz ilk maçtan 5-1 galip geldiği için play-off turuna yükselmeyi başardı.

AA İHA
Adana Demirspor Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Hırvatistan'ın Osijek ekibine deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen play-off turuna yükseldi.

47. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, içeriye katederek çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği şutta kaleci Malenica uzanarak gole engel oldu.

57. dakikada Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak Malenica uzanarak gole izin vermedi.

59. dakikada Osijek öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lovric'in uzaktan vuruşunda, kaleci Karacic'den dönen top yine bu oyuncuda kaldı. Lovric'in sert şutunda, Karacic yine başarılıydı ancak defansın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı kapan Caktas, penaltı noktası üzerinden sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1.

81. dakikada Osijek penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan pasta Semih Güler'in Jugovic'e müdahalesi sonrasında hakem John Brooks penaltı noktasını gösterdi. 82'nci dakikada kullanılan penaltı atışında Grzan, topu filelere gönderdi: 3-1.

90+1. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta rakibinden topu kapan Yusuf Sarı, çaprazdan ceza sahasına girip arka direğe hareketlenen Yusuf Erdoğan'a pasını aktardı. Bu futbolcu, kale sahası önünden düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 3-2.

Adana Demirspor deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen play-off turuna yükselmeyi başardı.

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika'nın Genk takımıyla mücadele edecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA