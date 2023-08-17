Çalım sezonu

2023-2024 yaz transfer sezonu üç büyüklerin birbirlerine attıkları çalımlarla anılacak. Avrupa, lig ve kupa maratonunda mücadele edecek kadrolarını güçlendirmek için yoğun çaba sarf eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tam bir transfer rekabeti içerisine girerek taraftarlarının yüzünü güldürmek adına hamleler yaptı.

Son şampiyon Galatasaray, C.Palace'tan Wilfried Zaha ve Shakhtar Donetskten Tete gibi yıldız isimleri ezeli rakipleri F.Bahçe'nin elinden kaparken yine Beşiktaş'ın talip olduğu Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nu da renklerine bağladı.

Aslan, Zaha transferi sonrası stadında yaptığı tanıtımda son günlerin popüler şarkısı Ali Cabbar ile rakibine göndermede bulunurken, F.Bahçe ise karşılığı Aslan'ın listesindeki M.United'tan Fred'i alarak verdi.

Kanarya Fred transferinde çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ın görselini kullanarak ""İsteyenler için bir Fred daha var" paylaşımında bulundu.

Yine F.Bahçe Dusan Tadic transferiyle de bu sezon adından söz ettirdi. Beşiktaş'ın uzun süre peşinden koştuğu Ajax'ın kanat oyuncusu sarı-lacivertli ekibe imza attı. Son olarak ise Beşiktaş, Milot Rasciha çalımı ile bombayı patlattı. Geçen sezon G.Saray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan başarılı oyuncu G.Saray'a gelecek derken önceki gece Beşiktaş'ın yolunu tuttu.