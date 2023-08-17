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Süper Kupa City’nin

Süper Kupa City’nin
UEFA Süper Kupa Finali'nde Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İngiliz ekibi Manchester City ile Avrupa Ligi'ni müzesine götüren İspanyol temsilcisi Sevilla karşı karşıya geldi. Yunanistan'nın Georgios Karaiskaki Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanarak kupanın sahibi oldu: . Sevilla 25. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. City 63. dakikada Cole Palmer'ın golüyle skora denge getirdi: 1-1. Penaltı atışları sonucu rakibine 5-4'lük üstünlük kuran İngiliz ekibi, kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başardı. City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kupayı 4. kez kazanmayı başardı ve Carlo Ancoletti'nin rekoruna ortak oldu. İspanyol teknik adam, kupayı daha önce 2009 ve 2011'de İspanya temsilcisi Barcelona'da 2013'te ise Alman ekibi Bayern Münih ile kazanmıştı.
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