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Haberler Spor Hücumun hakimi Ziyech

Hücumun hakimi Ziyech

Galatasaray, Chelsea’nin 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların Faslı yıldız ile ilgili yaptığı hamle sosyal medyada büyük ses getirdi. Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

HABER MERKEZİ
Hücumun hakimi Ziyech

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, ses getirecek bir bomba daha patlattı. Sarı-kırmızılılar Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen 30 yaşındaki Faslı kanat Hakim Ziyech ile her konuda anlaşma sağladı. Aslan'ın yeni transferinin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşmeyi imzalayacağı duyuruldu.

BÜYÜK HEYECAN

Ziyech hamlesi dün sosyal medyada da günün en çok konuşulan konuları arasında yer alırken sarı-kırmızılı taraftarlar paylaşım üzerine paylaşım yaptı. İngiliz basınında çıkan haberlerde de "Hakim Ziyech, Galatasaray için Chelsea'den ayrılacak gibi görünüyor. Sağlık kontrolü için Türkiye'ye gidiyor" ifadeleri kullanıldı. Yıldız isim için bonservis ödenmeyeceği öne sürüldü. Sağ kanat ve 10 numara oynayabilen yıldız futbolcu 2020 yılında Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

KATAR'DA FARK YARATTI

Fas Milli Takım forması da giyen Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon Euro. Hakim Ziyech geçtiğimiz

sezon Fas Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda boy göstermiş ve ülkesinin yarı finale yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu. Başarılı oyuncu geçtiğimiz aylarda Al-Nassr'ın transfer

gündemine girmiş ancak kulüp Hakim Ziyech'in dizindeki sakatlığı öne sürerek transfer etmekten son anda vazgeçmişti.

SIRADA RAMOS VAR

GALATASARAY'IN Hakim Ziyech transferinin ardından PSG'de görev yapan Sergio Ramos'u da renklerine bağlaması bekleniyor. 37 yaşındaki tecrübeli stoper ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği bilinirken Arabistan'dan da teklifler geliyor

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