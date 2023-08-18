Adana Demir Play-Off’ta

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Adana Demirspor, ilk maçta 5-1 mağlup ettiği Osijek'e 3-2 deplasmanda 3-2 mağlup olsa da tur atladı. Mavi-lacivertliler, Play-Off turunda Belçika ekibi Genk ile karşılaşacak. 18. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Mierez'in şutunda kaleci Karacic meşin yuvarlağa hakim oldu. 25'te sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Semih'in kafa vuruşu üstten auta çıktı. 31'de savunmanın hatasında topu kapan Belhanda, meşin yuvarlağı sağındaki Yusuf'la buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin top ağlara gitti: 0-1. 43'te Lovric'in sağ köşeden kullandığı köşe atışında penaltı noktasının az önünde Nejasmic kafayla topu filelere gönderdi: 1-1. 59'da Lovric'in şutunda kaleci Karacic gol izni vermedi. Seken topu Caktas ağlara yolladı: 2-1. 81'de Semih rakibini indirince hakem beyaz noktayı gösterdi. 82'de Grzan topu ağlara yolladı: 3-1. 90+1'de Yusuf Sarı'nın ortasında Yusuf Erdoğan skoru belirleyen golü attı: 3-2.

KLUİVERT'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Süper Lig'de son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, kalede Ertaç Özbir'in yerine Goran Karacic'i oynatırken, Luis Nani'nin yerine de David Akintola ilk 11'de görev yaptı.