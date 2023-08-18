Haydi kızlar

A Milli Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk maçında bugün İsveç ile karşılaşacak. C Grubu'nda Almanya, Azerbaycan, Çekya, İsveç ve Yunanistan ile mücadele edecek Filenin Sultanları bu büyük organizasyonda şampiyonluğu hedefliyor. Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

4 EV SAHİBİ VAR

A Millilir'in yer aldığı C Grubu maçlarına Almanya ev sahipliği yapacak. Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.