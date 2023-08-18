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Haberler Spor Sultanlarspor yarı finalde

Sultanlarspor yarı finalde

SEBAHATTİN ALP
Sultanlarspor yarı finalde
2022-2023 sezonu U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası devam ediyor. Organizasyonda 16 Ağustos Çarşamba günü çeyrek final karşılaşmaları yapıldı. Denizli Sultanlarspor, tarafsız saha olan Uşak Karaağaç Şehitler Stadı'nda oynan maçta, Soma Zafer'i 6-1 yenerek yarı finale kaldı. İlk yarısı 1-1 biten maçta kırmızı siyahlıların gollerini Damla Kaya (2), Ecrin Bahçıvanoğlu (2), Deniz Türken ve Meliha Ülker attı. Mücadeleyi Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, Başkan vekili Mehmet Kabakçı ve Futbol İl Temsilcisi Cihan Çoban da izledi. Sultanlarspor Teknik Sorumlusu Ahmet Özeren, hedeflerini şampiyonluk olduğunu belirterek, " İyi takımlara karşı iyi motive olup iyi oynuyoruz. Yarı finaldeki 8 takım arasında Dudulluspor tecrübeli ve güçlü takım" dedi.
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