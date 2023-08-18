Yunusemre’de büyük şölen

Yunusemre Belediyesi Geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri yarın başlıyor. 19-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun kortej yürüyüşü bugün yapılacak. Bu yıl da sporseverleri ağırlamaya hazırlandıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, güreşseverleri Yuntdağı'na davet etti. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 6'ncı etabı olan güreşler Ortaköy Er Meydanı'nda yapılacak. Bu yıl ilk kez uygulanmaya başlanan Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde tek ilçe belediyesi, Ege Bölgesi'nde ise tek belediye olan Yunusemre Belediyesi, 76'sı başpehlivan olmak üzere bin 380 pehlivanı ağırlayacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ata sporumuzu seven tüm sporseverleri organizasyona davet etti. Başkan Çerçi yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri organizasyonumuzu 19 - 20 Ağustos'ta düzenliyoruz. 18 Ağustos'ta da kortej yürüyüşümüzü yapacağız. Bu ligin heyecan katacağına inanıyoruz. Tesisimizle, ekibimizle çok başarılı organizasyonlara imza attık. Hazırlıklarımızı tamamladık. İnanıyorum ki büyük bir seyirci katılımı olacak" şeklinde konuştu.