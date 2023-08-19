Avrupa’ya damga vurduk

Avrupa'daki temsilcilerimiz G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor tarihi bir başarıya imza atarak Play-Off biletini kaparken Türk futbolu, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sıradaki yerini korudu, 9. sıra için ise şansını artırdı.

Galatasaray, Olimpija'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Maribor'u, Beşiktaş Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor ise Osijek'i, eleyerek Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı. Play-Off'ta G.Saray Molde, F.Bahçe Twente, Beşiktaş Dinamo Kiev, Adana Demirspor ise Genk ile eşleşti.

30.100 PUANA YÜKSELDİK

Ülkemiz Polonya ile birlikte bu sezon en çok puan toplayan ülke oldu. Türkiye 3500 puana ulaşırken ülke sıralamasındaki puanını ise 30.100'e yükseltti. 9. sıradaki İskoçya'nın ise 31.350 puanı bulunuyor. UEFA ülke puan sıralamasında yerimizi korursak, 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde ön eleme oynamayacak. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu lider bitiren takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.