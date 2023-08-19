Olaylar manşetlerde

FENERBAHÇE'NİN UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında Maribor'u 3-0 yendiği maçta yaşananlar Avrupa basınının dikkatini çekti. Ev sahibinde sahaya atlayan taraftarların Fenerbahçe tribününe giderek sarı-lacivertli pankartı indirmesiyle yaşanan gerginlik polisin müdahalesi ile olaylar sakinleştirilmeye çalışılsa da Maribor taraftarları yaşanan gerginliğin daha da büyümesine sebep oldu. Olayları ev sahibi taraftarlar başlatsa da acısını sarı-lacivertli taraftarlar çekti ve stattan çıkarıldıktan sonra mücadele kaldığı yerden yarım saatlik bir ara sonrası tekrar başladı. Stat dışında ise polisler Fenerbahçeli taraftarlara biber gazı ile müdahale etti.

'MAÇTA VAHŞİ SAHNELER'

Yaşananlar sonrası İngiltere'den Daily Mail, "Maribor taraftarının 'Fenerbahçe tribününden pankart çalması' üzerine 30 dakika ertelendi ve iki takım taraftarları arasında çatışma çıktı, polis göz yaşartıcı gaz kullandı" ifadelerini okuyucularına aktardı. The Sun sitesi ise "Taraftarın kargaşaya yol açmasının ardından kalabalığa göz yaşartıcı gaz sıkıldı. Olayları çevik kuvvet polisinin olayları kontrol altına almak için mücadele ettiği vahşi sahneler takip etti." ifadeleri kullanıldı. İspanya'dan Mundo Deportivo, "Maç 66. dakikada 25 dakika kesintiye uğradı. İki taraftar arasında çatışmalar yaşandı." derken Slovenya basını 24ur'da yer alan haberde "Fenerbahçe taraftarları Maribor tribününe saldırdı" ifadeleri kullanılarak Fenerbahçe tribünleri hedef gösterildi.