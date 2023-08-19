Sultanlar çok rahat

Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasına da fırtına gibi başladı. Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Türkiye, İsveç ile karşı karşıya geldi. Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Filenin Sultanları net skorla kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 25-22, 25-18 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı C Grubu maçlarına Almanya ev sahipliği yapıyor. Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında yarın saat 21.00'de Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.