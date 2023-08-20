Ege’nin günü olsun

Trendyol 1. Lig'de Ege temsilcileri Altay ve Manisa FK bugün birbirinden zorlu mücadelelere çıkacak. Geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-1 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Altay evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan Eren Erdoğan ile lisans çıkarılamayan Kutay Yokuşlu kadroda yer almayacak. İzmir ekibi taraftarının önündeki ilk sınavında ilk galibiyetini alma hedefiyle mücadele edecek. Kocaelispor'u geçen hafta deplasmanda 2-0 yenerek 2023-2024 sezonuna galibiyetle stat veren Manisa Futbol Kulübü ise sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek

'TARAFTARIMIZI BEKLİYORUZ'

Mümin Özkasap Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Fatih Tokail görev alacak. Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Evimizde oynayacağımız ilk maçta futbolumuzdan daha güzel olabilecek tek şey, taraftarımızın desteği olacaktır. Tüm Manisalı futbolseverleri stada bekliyoruz" şeklinde konuştu.

KADIN VE ÖĞRENCİLERE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ BİLET

ALTAY'DA maçın bilet fiyatları maraton ve misafir tribün 109, numaralı 218, VIP A-C 654, VIP B tribünü 1308 TL olarak belirlendi. Maraton ve numaralı tribünden bilet almak isteyen kadın ve öğrenci taraftarların stat gişesinden yüzde 50 indirimli bilet alabileceği bildirildi.

KARŞILAŞMAYI İZLEMEK 40 TL

KARŞILAŞMANIN bilet fiyatları 1'inci kategori 40, 2'nci kategori 25 ve misafir tribün 30 TL olarak belirlendi.

BANDIRMASPOR'DA TEK HEDEF 3 PUAN

BANDIRMASPOR 2023-24 sezonunda ilk kez sahasında taraftarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Balıkesir ekibi Trendyol 1. Lig'in 2. hafta maçında bugün saat 17.00'de Boluspor ile karşılaşacak. 17 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Bandırmaspor'da teknik direktör Ersan Parlatan, "Her maç olduğu gibi zor bir maç olacak. O yüzden biz en iyi şekilde hazırlanıp kendi taraftarımız önünde kendi seyircimiz önünde, kendi camiamızın önünde, hem iyi futbol oynayıp güzel bir skor elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.