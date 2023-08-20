  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Salih Yıldız’dan bronz madalya

Salih Yıldız’dan bronz madalya

HABER MERKEZİ
Salih Yıldız’dan bronz madalya
Milli judocu Salih Yıldız, Hırvatistan'da düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Zagreb Grand Prix'sinde bronz madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de önceki gün başlayan organizasyonda ay-yıldızlı sporcu Salih Yıldız, erkekler 60 kilo bronz madalya müsabakasında İsrailli Ariel Shulman ile karşılaştı. Rakibini yenmeyi başaran Yıldız, bronz madalyanın sahibi oldu. Zagreb Grand Prix'si, 20 Ağustos'ta sona erecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA