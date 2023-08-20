Sultanlar’ın ikinci rakibi Azerbaycan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında bugün Azerbaycan ile karşılaşacak. Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Milliler, Almanya'daki C Grubu mücadelesine İsveç'i 3-0 mağlup ederek başladı. Azerbaycan ise grubundaki ilk maçında Çekya'ya 3-0 üstünlük sağladı. Ay-yıldızlılar bu maçtan sonra 21 Ağustos Pazartesi saat 18.00'de Çekya, 23 Ağustos Çarşamba saat 18.00'de Yunanistan, 24 Ağustos Perşembe saat 21.00'de ise ev sahibi Almanya ile oynayacak. Gruplarında ilk 4'e giren ekipler son 16 turunda çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacak.