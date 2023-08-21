12 Dev Adam teslim oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası final maçında Hırvatistan'a 84-71'lik skorla yenildi ve FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edemedi. C ve D Grupları'nın İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası final maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk periyodunu Hırvatistan, 24-14 galip kapatırken, devreye de 48-29'luk skorla önde girdi. Üçüncü periyodu 66-55 üstün tamamlayan konuk takım, maçtan da 84-71'lik skorla galip ayrıldı. Milli Takım'da Alperen Şengün 5 faulle son çeyrekte oyun dışında kaldı. Bu sonuçla 12 Dev Adam, turnuvayı ikinci tamamlarken, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edemedi.