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Haberler Spor Çorum FK maçı Gürsel Aksel Stadı’nda!

Çorum FK maçı Gürsel Aksel Stadı’nda!

Göztepe futbol kulübü, Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk iç saha maçını stad zemininin hazır olmaması nedeniyle Manisa'da oynamak zorunda kaldı. Başkan Rasmus Ankersen, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada taraftarlardan özür dileyerek, yaşanan durumu kabul edilemez bulduklarını ve maçların gelecekte kendi stadyumlarında oynanacağını duyurdu. Aynı zamanda, sportif direktör Ivan Mance'ın geçici olarak CEO görevine getirildiği ve kulübün günlük operasyonlarını güçlendirmek amacıyla CEO arama sürecinin başladığı belirtildi.

YAŞAR KAYA
Çorum FK maçı Gürsel Aksel Stadı’nda!

Trendyol 1. Lig'deki ilk iç saha maçını stadın yetişmemesi sebebiyle Manisa'da oynamak zorunda kalan Göztepe, 26 Ağustos Cumartesi günü Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmayı Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirebilecek.

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçını kendi sahalarında oynayamadıkları için tüm taraftarlardan özür diledi.

Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten Ankersen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarlarımızın yaşadığı hayal kırıklığını çok iyi anlıyorum. Bu tür bir durumun yaşanması gerçekten kabul edilemez. Bu nedenle, sahanın bakımından sorumlu olan tedarikçimizle ciddi görüşmeler yaptık ve bu durumun tüm sorumluluğunu kabul etmelerini sağladık. Ayrıca, bu durumu değerlendirmek üzere bağımsız uzmanlarla birlikte çalıştık ve bu hafta sonu taraftarlarımızla evimiz olan Gürsel Aksel Stadı'nda buluşmaktan mutluluk duyuyoruz."

Ankersen ayrıca, sportif direktör Ivan Mance'ın geçici olarak CEO görevine atandığını ve kulüp operasyonlarını güçlendirmek amacıyla bir CEO arama sürecinin başlatıldığını belirtti. Hedeflerine ulaşmak için taraftarların gücünün çok önemli olduğunu vurgulayan Ankersen, taraftarların takımlarını her zaman destekleyeceklerine inandığını dile getirdi. Ankersen şu ifadeleri kullandı: "Kendisi ileriye dönük olarak kulübün tamamından sorumlu olacak ve yönetim kurulunun tam desteğine sahip olacak. Ayrıca kulübün günlük operasyonlarını güçlendirmek amacıyla bir CEO arama sürecini de başlattık. Son derece önemli bir sezonla karşı karşıyayız ve hedefimize ulaşmak için taraftarımızın gücünü arkamıza almamız gerekiyor. Taraftarlarımızın yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum ancak önümüzdeki süreçte her zaman olduğu gibi takımınızın yanında olacaklarına ve tam destek vereceklerine şüphem yok."

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