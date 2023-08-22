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Haberler Spor Didim Belediye plajda çalışıyor

Didim Belediye plajda çalışıyor

HABER MERKEZİ
Didim Belediye plajda çalışıyor
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Didim Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Antrenör Sercan Yıldırım nezdinde günde çift idman yapan mavi beyazlılar sabah antrenmanının da dayanıklılık ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Mavi beyazlılar 3. koy halk plajında sabahın erken saatlerinde antrenmanını yaparken özellikle futbolcuların fizik olarak tam hazır gelmesi noktasında çalışmalar gerçekleştiriyor. Mavi beyazlılar akşam ise Didim Atatürk Stadı'nda düz koşunun ardından esneme hareketli ve ardından topla çalışmalarını gerçekleştiriyor. Didim Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Sercan Saygın takımın sezona en iyi şekilde hazırlanması için çalıştıklarını kaydetti.
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