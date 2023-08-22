Sultanlar çok mutlu

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki 3'üncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. İsveç ve Azerbaycan'ın ardından Çekya'yı da mağlup eden ay-yıldızlılar, gruptan çıkmayı son iki maç öncesi garantiledi. Müsabakaya iki takımda iyi başlarken, izleyenler başa baş bir mücadeleye şahit oldu. Milliler, son bölümde hata yapmazken, seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi oyununu sürdüren Filenin Sultanları, 25-20'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sete milliler iyi başladı. Ancak daha sonra toparlanan Çekya, üst üste bulduğu sayılarla önce öne geçti, ardından da aradaki farkı açtı. Çekya, üçüncü seti 25-20 alarak skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sete milliler çok iyi başladı. Rakibi karşısında oyunu domine eden Filenin Sultanları seti 25-17 müsabakayı da 3-1 kazanmayı bildi. Milliler, gruptaki dördüncü maçında yarın saat 18.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.