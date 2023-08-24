Başakşehir için sürpriz iddia

DÜNYANIN dört bir yanında birçok futbol takımının sahibi olan City Football Group, yapacağı yatırımla Süper Lig'den kulüp satın almaya karar verdi. Alt sıra takımı olarak satın aldığı Manchester City'yi dünyanın en büyük takımlarından biri yapan Mansour bin Zayed Al Nahyan, Türkiye pazarına da girmek için kolları sıvadı. Süper Lig'deki takımlarla görüşmeler yapan Nahyan'ın Başakşehir ile sıkı bir iletişim içerisinde olduğu iddia edildi. City Grup'un Türkiye'den satın alacağı kulüp tam olarak belli olmazken, kısa süre içerisinde nihai sonucun ardından anlaşma yapılan takımın ve ortaklığın resmen açıklanması bekleniyor