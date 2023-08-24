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Haberler Spor Pınar KSK’den altyapı hamlesi

Pınar KSK’den altyapı hamlesi

HABER MERKEZİ
Pınar KSK’den altyapı hamlesi
Milli Kadın Basketbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Olcay Orak, Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Direktörü olarak göreve başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1975 doğumlu olan Olcay Orak kariyerinde Güre Belediyesi, Edremit Belediyesi, Botaş, Tarsus Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bornova Becker, Adana Aski, Elazığ İl Özel İdare ve son olarak Çukurova Basketbol takımlarında başantrenörlük görevi yapmıştır. Ayrıca halen A Milli Kadın Basketbol Takımı yardımcı antrenörlüğü görevini yürütmektedir" denildi.
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