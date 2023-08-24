Taşdemir keyifsiz

Trendyol 1. Lig'de sezona 4 puanla yenilgisiz başlayan Bodrumspor'da teknik direktör oynanan futboldan memnun değil. Gençlerbirliği mücadelesi öncesi oyunsal anlamda özeleştiri yapan Taşdemir, "Şu anda sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu sıkıntılı süreçten en kısa süre içerisinde sıyrılmak istiyoruz. Oyun olarak, oynadığımız oyunu oynayamadığımız için sıkıntılı diyorum. Şu anda oynadığımız oyundan keyif almıyoruz. Bir yerde noksan var, onu tespit edip düzeltmeye çalışıyoruz" dedi.

TAKIMDA ÜÇ EKSİK VAR

Cumartesi günü deplasmanda G.Birliği'ne konuk olacak Muğla ekibinde üç eksik bulunuyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Kenan Özer ve Musah Mohammed ile kırmızı kart cezalısı Süleyman Özdamar sahada olamayacak.