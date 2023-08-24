  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Taşdemir keyifsiz

Taşdemir keyifsiz

HABER MERKEZİ
Taşdemir keyifsiz

Trendyol 1. Lig'de sezona 4 puanla yenilgisiz başlayan Bodrumspor'da teknik direktör oynanan futboldan memnun değil. Gençlerbirliği mücadelesi öncesi oyunsal anlamda özeleştiri yapan Taşdemir, "Şu anda sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu sıkıntılı süreçten en kısa süre içerisinde sıyrılmak istiyoruz. Oyun olarak, oynadığımız oyunu oynayamadığımız için sıkıntılı diyorum. Şu anda oynadığımız oyundan keyif almıyoruz. Bir yerde noksan var, onu tespit edip düzeltmeye çalışıyoruz" dedi.

TAKIMDA ÜÇ EKSİK VAR

Cumartesi günü deplasmanda G.Birliği'ne konuk olacak Muğla ekibinde üç eksik bulunuyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Kenan Özer ve Musah Mohammed ile kırmızı kart cezalısı Süleyman Özdamar sahada olamayacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA