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Haberler Spor Adana Demir zora soktu

Adana Demir zora soktu

Adana Demirspor, deplasmanda Genk’e mağlup oldu ve turu Adana’ya bıraktı.

HABER MERKEZİ
Adana Demir zora soktu

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Adana Demirspor, Belçika ekibi Genk'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. 20. dakikada savunma arkasına sarkan C. Ndiaye'nin kaleci Vandevoordt ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Vandevoordt gole izin vermedi.

47'de Cherif Ndiaye'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Emre Akbaba, ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara yolladı: 1-0. 73'te sağdan Galarza'nın ortasında arka direkte Arokodare'nin gelişine vuruşunda top kaleci Karacic'in üzerinden filelerle buluştu: 1-1. 90+3'te kornerde Mckenzie'nin kafayla arkaya çevirdiği topla buluşan Munoz skoru belirledi: 2-1.

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