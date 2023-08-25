Bodrumspor Sağat’ı istiyor

Spor Toto 1. Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Bodrumspor'un forvet arayışları sürüyor. Birçok yıldız isimi listesinde barındıran Bodrum ekibinin son olarak Ahmet Sağat'la ilgilendiği iddia edildi. Gol yollarında alternatifli bir kadro kurmak isteyen yeşil-beyazlılar, geçen sezonu Samsunspor'da geçiren golcü futbolcuya kanca attığı kaydedildi.

2021-22'DE GOL KRALI OLMUŞTU

Bodrum temsilcisinin önündeki tek engel, Sağat'ın kulübüyle 2025 yılına kadar süren kontratı. Kurmaylar, bonservis engelini aşmayı planlarken futbolcu için de maliyet araştırmasına başladı. 1. Lig'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunda Menemenspor'a Alman ekibi Koblenz'den transfer olan Ahmet Sağat, ilk sezonunda takımının küme düşmesine rağmen sarı-lacivertli formayla attığı 17 golle 1. Lig'de gol krallığı tacını takmayı başarmıştı.