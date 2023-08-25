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Haberler Spor Efeler durmuyor

Efeler durmuyor

Önceki gün Ömer Turan ile yeniden anlaşan Aydın ekibi Gümüşhane’den genç eldiven Melih Enes Uygun’u da aldı.

KAZIM YÖRÜKCE
Efeler durmuyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Efeler 09 SFK, yeni sezon transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Yeşil beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezonu TFF 3. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da w genç file bekçisi Melih Enes Uygun'u transfer etti. Önceki gün geçen sezon takımda kiralık oynayan Ömer Turan ile yeniden anlaşma sağlayan siyah-beyazlı yönetim, Gümüşhanespor'dan 21 yaşındaki Melih Enes Uygun'a imza attırdı. GÖZTEPE'DE YETİŞTİ

Göztepe altyapısında yetişen genç eldiven Melih Enes Uygun, sırasıyla Bodrumspor, Antalyaspor ve Gümüşhanespor takımlarının kalesini korudu. Efeler'in sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı terletecek olan Melih Enes Uygun'a tekrardan hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

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