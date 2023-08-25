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Haydi Manisa FK

Siyah-beyazlılar, bugün 21.00’de Erzurumspor’un konuğu olacak.

HABER MERKEZİ
Haydi Manisa FK

Trendyol 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, bugün deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Hakem Mehmet Ali Özer'in yöneteceği karşılaşmayı TRT Spor ve beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek.

EKSİK OYUNCU YOK

Ligde ilk iki haftada bir galibiyet ve bir beraberlik alarak yenilgisiz 4 puanla yoluna devam eden Manisa ekibi, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek zirve iddialarını kanıtlamak istediklerini ifade etti.

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