Yeni ofsayt sistemi geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında 2022 Dünya Kupası'nda da kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemine geçileceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Yaklaşık 10 milyon Euro yatırımla bu sezonun ikinci yarısından itibaren devreye alacağımız yarı otomatik ofsayt sistemi futboldaki rekabetin dengeli bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlayacak vizyon projelerimiz arasında yer almaktadır" denildi.

AVRUPA'YA 5 TAKIM GİDECEK

UEFA ülkeler sıralamasında 2021-2022 sezonunda 20'nci sırada yer alan Türkiye'nin, kulüplerin aldığı başarılı sonuçlar ile 2023-2024 sezonunda 10'uncu sıraya, Milli Takım'ın da FIFA dünya sıralamasında 43'üncü sıradan 41'inci sıraya yükseldiği de kaydedilen açıklamada, "Elde edilen bu başarılar neticesinde önümüzdeki sezon Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 2 ve Konferans Ligi'nde 1 olmak üzere Avrupa kupalarında 5 takımla mücadele edecektir" ifadeleri kullanıldı.