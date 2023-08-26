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Haberler Spor Merkezefendi umut dolu

Merkezefendi umut dolu

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi umut dolu
YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Koçu Zafer Aktaş, mütevazi bütçelerine karşılık yıllardır takip ettiği oyuncularla, karşın heyecan verici bir kadro kurduklarını söyledi. Zafer Aktaş, "Kadromuzda yer alan oyuncular, 15 günde seyrettiğimiz, menajerlerden öğrendiğimiz oyuncular değil. Mesela Belçikalı Vrenz Bleijenbergh'i 3 yıldır takip ediyorum. Sırp Marko Pecarski U18 Avrupa Şampiyonası'nda MVPsi seçildiğinden beri radarımda. Ömer'i de yıllardır takip ediyorum ve bu sene çok iyi oynayacağına inanıyorum. Çağatay Özkan'dan büyük beklentim var" dedi.
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