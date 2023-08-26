Sıra geldi Belçika’ya

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son olarak Almanya'yı da set vermeden yenerek 5'te 5 yapan A Milli Voleybol Takımımız hedefine emin adımlarla ilerlerken gözünü şimdi yarın Belçika ile oynayacağı maça çevirdi. Filenin Sultanları ile Belçika arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanacak çeyrek final mücadelesi yarın saat 18.00'de başlayacak. Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

FİNAL MAÇI 3 EYLÜL'DE

Yarı final karşılaşmaları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak. Gruptaki mücadelelerine 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, ardından Çekya'yı ise 3-1 mağlup etti. 4. maçında Yunanistan'ı, önceki gün de Almanya'yı 3-0'lık sonuçlarla geçen Millilerimiz, yine şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız bilindiği üzere Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.