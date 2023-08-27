Halime Yıldız Paris bileti aldı

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Avrupa Oyunları Şampiyonası'na katılan Para Badminton Milli Takımı oyuncusu Halime Yıldız, altın madalya kazanarak, 2024 Paris Olimpiyatları'na 3. sıradan katılmaya hak kazandı. Aksaray Spor İl Müdürlüğü'nde spor uzmanı olan Halime Yıldız, "2024 Paris Paralimpik Oyunları için 12 bin 750 puan topladım. Bu sayede Paralimpik Oyunları sıralamasında 8'inci sıradan 3'üncü sıraya yükseldim. Olimpiyata ilk 6 kişi gidecek. Bundan sonraki turnuvalarda puanımı daha da yükseltip 1'inci sıradan olimpiyatlara gidip oradan da altın madalya ile dönmek istiyorum" dedi.