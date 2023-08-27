Heyecan başlıyor

TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı başlıyor. İki grupta 19'ar takımın mücadele edeceği ligde 2'si doğrudan, 1'i Play-Off'tan olmak üzere 3 ekip 1. Lig vizesi alacak. Beyaz Grup'ta Ege Bölgesi'ni 3 ekip temsil ediyor. Geçtiğimiz yıl 1. Lig'e veda eden İzmir'in köklü kulübü Altınordu bu grupta yer alıyor. Kırmızı-lacivertliler, bugün ilk maçında saat 17.00'de bir başka Ege temsilcisi Nazilli Belediyespor'u konuk edecek. Sezon öncesi devir işlemleriyle uğraşan Aydın ekibi, kadrosunu geç kurmanın sıkıntısını yaşadı. Geçtiğimiz hafta yeni isimlerin katıldığı Naz-Naz, İzmir'de puan arayacak.

ÜÇ EGELİ DE ÇOK İDDİALI

Beyaz Grup'taki bir diğer İzmir ekibi ise Bucaspor 1928. Sezona flaş transferlerle iddialı hazırlanan sarı-lacivertlilerin hedefi şampiyonluk. Bucaspor ilk maçında saat 20.00'de evinde Vanspor'u konuk edecek. Beyaz Grup'ta Yeni Mersin, Beyoğlu Yeni Çarşı, Adıyaman, Diyarbekir, 1461 Trabzon, Afyon, Ankara Demir, Ankaraspor, Bursaspor, Esenler Erok, Karacabey, Kırşehir, Serik, Kırklareli ve Zonguldak yer alacak.

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Kırmızı Grup'taki Ege ekipleri de oldukça iddialı. Bu takımların başında kadrosunu güçlendiren Menemen FK geliyor. Bu sezon yeniden 1. Lig'e yükselmek isteyen sarı-lacivertliler, sezonu bugün saat 16.00'da Karaman FK deplasmanında açacak. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'den düşmenin üzüntüsünü yaşayan Denizlispor da Kırmızı Grup'ta ter dökecek. Büyük sıkıntılarla sezona başlayan ancak umudunu yitirmeyen yeşil-siyahlılar, saat 20.00'de Amed Sportif deplasmanına çıkacak.

Kırmızı Grup'taki bir diğer Ege ekibi Fethiyespor'un da hedefi 1. Lig. Geçtiğimiz sezonu 55 puanla 8. bitiren lacivertbeyazlılar saat 17.00'de İnegölspor'a konuk olacak. Bu grubun bir diğer iddialı Ege ekibi Somaspor. Geçen sezon Play- Off'un kıyısından dönen siyah-beyazlılar ilk maçında 17.00'de Arnavutköy'ü konuk edecek. Bu grupta Uşakspor da Ege Bölgesi'ni temsil edecek. Geçen sezonu düşme hattının üstünde bitiren kırmızı-siyahlılar, 16.30'da Aksaray Bld deplasmanına çıkacak. Kırmızı Grup'ta bu ekiplerin dışında Iğdır FK, Derince, 24Erzincan, Arnavutköy, Düzce, Etimesgut Bld, Kastamonu, Isparta 32, İnegöl, İskenderun ve Sarıyer mücadele edecek.