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Haberler Spor Trabzon derbide çarpıldı

Trabzon derbide çarpıldı

Karadeniz derbisinde Trabzonspor, sahasında Rizespor’a yenildi. Mavi-yeşilliler, Mocsi ve Benhur'un golleriyle rakibini 17 yıl sonra deplasmanda yendi. Bordo mavililere, Bakasetas ve Enis'in golleri yetmedi.

HABER MERKEZİ
Trabzon derbide çarpıldı

Trendyol Süper Lig'deki Karadeniz derbisinde Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 17 yıl sonra mağlup oldu: 2-3. 19. dakikada Emirhan Topçu'nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Atilla Mosci'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 43'te ceza sahasına yapılan ortada Altin Zeqiri'nin kafayla indirdiği topla buluşan Benhur, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-2. 2.

YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

56'da Eren Elmalı'nın sol çaprazdan kale sahasına göndermek istediği top Gustavo'nun eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. 66'da Halil İbrahim Pehlivan'ın sol taraftan ceza sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Benhur Keser, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3. 83'te Bardhi'nin ortasında ceza sahası içinde Enis kafayla skoru belirledi: 2-3.

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