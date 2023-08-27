Trabzon derbide çarpıldı

Trendyol Süper Lig'deki Karadeniz derbisinde Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 17 yıl sonra mağlup oldu: 2-3. 19. dakikada Emirhan Topçu'nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Atilla Mosci'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 43'te ceza sahasına yapılan ortada Altin Zeqiri'nin kafayla indirdiği topla buluşan Benhur, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-2. 2.
YARIDA KARŞILIKLI GOLLER
56'da Eren Elmalı'nın sol çaprazdan kale sahasına göndermek istediği top Gustavo'nun eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. 66'da Halil İbrahim Pehlivan'ın sol taraftan ceza sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Benhur Keser, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3. 83'te Bardhi'nin ortasında ceza sahası içinde Enis kafayla skoru belirledi: 2-3.