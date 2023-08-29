  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrumspor’a iyi haber geldi

Bodrumspor’a iyi haber geldi

HABER MERKEZİ
Bodrumspor’a iyi haber geldi
Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 kaybedip 3'üncü hafta sonunda ilk yenilgisi alan Bodrumspor'a kalecisi Diogo Sousa'dan iyi haber geldi. Gençlerbirliği maçının devre arasında rahatsızlanıp oyuna devam edemeyen Portekizli eldivenin yapılan tetkitlerinde midesinden hastalandığı ifade edildi. Mide bulantısı sonucu oyuna devam edemeyen Sousa'da önemli bir bulguya rastlanmadığı ve deneyimli kalecinin bu hafta iç sahada oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında görev yapabileceği bildirildi. Bu arada yönetim, yaz transfer dönemi bitimine kadar golcü transferini sonlandırmak için düğmeye bastı. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in yönetimden kaliteli bir golcü istediği ve girişimlerin hız kazandığı ifade edildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA