Bodrumspor’a iyi haber geldi

Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 kaybedip 3'üncü hafta sonunda ilk yenilgisi alan Bodrumspor'a kalecisi Diogo Sousa'dan iyi haber geldi. Gençlerbirliği maçının devre arasında rahatsızlanıp oyuna devam edemeyen Portekizli eldivenin yapılan tetkitlerinde midesinden hastalandığı ifade edildi. Mide bulantısı sonucu oyuna devam edemeyen Sousa'da önemli bir bulguya rastlanmadığı ve deneyimli kalecinin bu hafta iç sahada oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında görev yapabileceği bildirildi. Bu arada yönetim, yaz transfer dönemi bitimine kadar golcü transferini sonlandırmak için düğmeye bastı. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in yönetimden kaliteli bir golcü istediği ve girişimlerin hız kazandığı ifade edildi.