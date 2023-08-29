Bucaspor 1928 hüsranla başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Bucaspor 1928, ilk maçta Vanspor FK'ya mağlup olarak moralsiz başladı. Geçen sezon 2. Lig'de Play-Off finali oynayan ve hedefi ıskalayan İzmir temsilcisi, yeni sezonun ilk karşılaşmasında evinde ağırladığı Van temsilcisine 1-0 mağlup olarak ilk maçtan boynu bükük ayrıldı. Maçın 18. dakikasında kalesinde gördüğü golün ardından oyunun hakimiyetini kaybetmeden baskıyı maç boyu sürdüren Buca, girdiği fırsatlardan golü bulamadı. İzmir temsilcisinde teknik direktör Ahmet Yıldırım, Vanspor FK karşısında ilk maçına çıkarken takıma yeni katılan Yasin Öztekin, Koray Altınay ve Mehmet Sak ilk 11'de kendine yer buldu.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Yeni transferlerden Sefa Yılmaz, Doğan Can Otman ve Sadi Karaduman ise maça yedek kulübesinde başladı. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada 3 puana uzanamayan Bucaspor, önümüzdeki hafta ligin yeni ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu ile kozlarını paylaşacak. dedi.

YILDIRIM: "GOLÜ BULAMADIK"

KARŞILAŞMANIN ardından açıklama yapan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, "Kalemizde golü görmemize rağmen baskıyı sürdürdük ancak şans bugün bizim yanımızda değildi. Direkten dönen toplarımız oldu, ne yaptıysak golü bulamadık. Önümüzdeki hafta Yeni Mersin ile karşılaşacağız. Bu karşılaşmadan galibiyetle dönerek taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Oturmuş bir kadromuz var. Yeni oyuncularımızın da performansıyla başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.